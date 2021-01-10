Bild: берлинская полиция усилила охрану Бундестага после штурма Конгресса США

В Берлине полиция усилила охрану здания парламента ФРГ (Бундестаг) после беспорядков в Вашингтоне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

По информации издания, председатель Бундестага Вольфланг Шойбле направил немецким депутатам письмо. В нем он попросил МИД Германии предоставить доклад о событиях в Вашингтоне и отметил, что полиция Берлина «усилила присутствие» возле парламента.

Столичная полиция заявила, что намерена защитить не только Бундестаг, но и другие важные объекты Берлина, в том числе американское посольство. К этому правоохранителей побудил не только штурм Конгресса США, но и прошедшие демонстрации противников мер по борьбе с COVID-19.

6 января сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где сенаторы и члены Палаты представителей собирались утвердить итоги выборов. В ходе беспорядков погибли как минимум четыре человека.