В Пакистане произошло масштабное отключение электричества. Без света осталась почти вся страна

В Пакистане произошло одно из крупнейших в истории страны отключений электричества. Без света в ночь с 9 на 10 января остался Исламабад и другие крупные города, сообщил Hindustan Times.

Блэкаут затронул среди прочих жителей Карачи, Равалпинди, Лахора и Мултана. Электричество отключилось вечером 9 января предположительно из‑за неисправности в системе распределения электроэнергии.

Министерство энергетики страны заявило, что сбой, вероятно, произошел на электростанции Гудду в провинции Синд. Там, как отметило ведомство, отключились высоковольтные линии электропередачи.

«Частота в системе распределения электроэнергии внезапно упала с 50 до нуля, что привело к отключению электричества», — пояснил министр энергетики Омар Аюб Хан.

Электричество начало появляться в пакистанских городах и поселках утром 10 января. В большей части страны подачу электроэнергии уже удалось восстановить.