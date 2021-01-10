В России за сутки выявили 22 851 случай коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 458 случаев меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Вологодской областях, а также в Красноярском и Хабаровском краях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 401 954. За последние сутки вылечились 24 080 человек, за все время — 2,7 млн. За сутки умерли 456 пациентов, за все время — 61 837.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 89,6 млн человек, 1,9 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (22,1 млн). На втором и третьем — Индия (10,4 млн) и Бразилия (8 млн).