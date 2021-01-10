В России за сутки выявили 22 851 случай коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 458 случаев меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Вологодской областях, а также в Красноярском и Хабаровском краях.