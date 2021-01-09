Ники Минаж заплатит Трейси Чэпмен 450 тыс. долларов, чтобы избежать суда о плагиате

Рэп-дива Ники Минаж заплатит 450 тыс. долларов американской певице Трейси Чэпмен, чтобы избежать суда о нарушении авторских прав. Об этом сообщил The New York Times.

Предметом спора между артистками стал трек Минаж «Sorry» — в нем певица использовала фрагменты из песни Чэпмен «Baby Can I Hold You» 1988 года. Композиция не была выпущена из‑за несогласия Чэпмен делиться сэмплами, но все же утекла на радио и в сеть.

В 2018 году из‑за этого Чэпмен подала на Минаж в суд и обвинила рэпершу в намеренном сливе трека. Минаж отрицала обвинения и попыталась с помощью адвокатов оспорить иск, утверждая, что не должна нести ответственность за незаконченное и неизданное произведение.

«Вы можете себе представить, как выглядел бы мир, если бы каждый артист, входящий в студию, должен был получить лицензию только для того, чтобы экспериментировать с чьей-то музыкой? Мир стал бы беднее», — утверждал один из адвокатов Минаж Пит Росс.

Тем не менее, в итоге юристы рэп-исполнительницы предложили Чэпмен урегулировать спор в досудебном порядке. 30 декабря 2020 года певица согласилась принять компенсацию и отказаться от судебного преследования.

«Я рада, что этот вопрос решен, и благодарна за этот юридический результат, который подтверждает, что права артистов защищены законом и должны уважаться другими артистами», — прокомментировала Чэпмен.

Адвокаты Минаж, впрочем, так и не признали вину своей подзащитной. «Мы договорились только по одной причине. Суд обошелся бы нам дороже», — заявил Росс.