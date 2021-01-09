Возле Конгресса США в день беспорядков обнаружили автомобиль с 11 самодельными бомбами

В день беспорядков в Вашингтоне полиция обнаружила недалеко от здания Конгресса автомобиль с 11 самодельными бомбами и оружием. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал NBC2.

Пикап со взрывными устройствами, штурмовой винтовкой и пистолетом припарковал в двух кварталах от Капитолийского холма 70-летний житель штата Алабама по имени Лони Лирой Коффман.

Правоохранительные органы задержали мужчину и предъявили ему обвинения в незаконном ношении пистолета и хранении незарегистрированного оружия. Во время допроса Коффман сообщил, что в салоне машины также находятся емкости с бензином и пенополистиролом.

Кроме того, полицейские нашли в автомобиле обрывки ткани и запал. По мнению следователей, взрыв обнаруженных средств имел бы эффект напалма — зажигательного оружия на основе загущенного бензина, запрещенного в большинстве стран мира.