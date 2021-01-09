Королева Елизавета II и ее супруг прошли первый этап вакцинации от COVID-19

Королева Елизавета II и герцог Филипп Эдинбургский прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец.

94-летний британский монарх и ее 99-летний супруг сделали прививки 9 января в Виндзорском замке. Инъекции Елизавете и Филиппу совершил домашний королевский врач.

По словам представителей королевы, Елизавета II намеренно попросила сообщить о своей вакцинации публично, чтобы избежать спекуляций в обществе. Новости, касающиеся здоровья королевской семьи, как правило, не афишируются.

Тем не мнее, как отмечает издание, Елизавета II и ранее делала исключение в особо важных случаях. Так, в 1957 году она рассказала о том, что ее дети — принц Чарльз и принцесса Анна — прошли вакцинацию новым препаратом против полиомиелита.