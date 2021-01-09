Wildberries: в 2021 году вырос спрос на валенки и шубы

Русские валенки, галоши и шубы стали популярнее с началом 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на онлайн-ретейлер Wildberries.

В компании отметили, что самым большим спросом эти товары пользуются у жителей Московского региона. На них пришлись наибольшие объемы продаж. С прошлого года спрос вырос в 1,5 раза.

«Повышенный интерес покупателей из столицы связан с проведением новогодних праздников на дачах и в загородных домах: валенки позволяют более комфортно передвигаться по заснеженной территории», — отметили в Wildberies.

В целом, в первую неделю 2021 года по сравнению с началом 2020 года продажи валенок и галош выросли в 1,6 раза, шуб — в 1,8 раза, а платков и шалей из пуха и шерсти — более чем с два раза. Хитом сезона, как заявили в компании, стали шубы-чебурашки — их продажи взлетели в 4,2 раза.