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На Испанию обрушилась самая сильная буря за полвека. Из‑за нее уже погибли три человека

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:42

На Испанию обрушилась самая сильная буря за полвека. Из‑за нее уже погибли три человека — двое в Андалусии и один в Мадриде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.

Снегопады начались в Испании 7 января. Особенно сильно от них пострадал Мадрид — там высота снега достигла 60 см, и метель не прекратится еще в течение дня. Временно не работает столичный аэропорт, а также железные дороги и городские автобусы.

На занесенных снегом дорогах Испании застряли сотни водителей. В автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча около 27 тыс. человек остались временно без электричества. Подобные проблемы возникли и в столице — там также возникли перебои с водой и отоплением.

В Андалусии зафиксировали более 600 аварий на дорогах. В одной из них и погибли двое граждан: их обнаружили в машине, снесенной течением реки между городами Фуэнхирола и Михас. К помощи другим автомобилистам привлекли военных.

В начале следующей недели шторм «Филомена» отступит и направится к северо-западу Африки. В Испании при этом ожидают понижение температуры. На данный момент в десяти провинциях страны введен красный уровень опасности, еще в 19 регионах — оранжевый уровень.

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