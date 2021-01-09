На Испанию обрушилась самая сильная буря за полвека. Из‑за нее уже погибли три человека — двое в Андалусии и один в Мадриде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.

Снегопады начались в Испании 7 января. Особенно сильно от них пострадал Мадрид — там высота снега достигла 60 см, и метель не прекратится еще в течение дня. Временно не работает столичный аэропорт, а также железные дороги и городские автобусы.