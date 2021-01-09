В Британии женщина нашла в почве «человеческий палец». Им оказалась картофелина

В британском городе Гейтсхед местная жительница обратилась к полицейским, обнаружив в земле объект, похожий на человеческие останки. В подтверждение своих слов она показала им снимок торчащего из почвы предмета, который действительно выглядит как палец человека, сообщила полиция Нортумбрии.

Полицейские сформировали поисковые группы и приступили к масштабной операции с участием служебных собак. Однако вскоре они выяснили, что «человеческий палец» — это не что иное, как картофелина и растущий рядом с ней гриб.

«Мы можем только похвалить за бдительность женщину, которая позвонила нам. Если кто‑то наткнется на предполагаемые человеческие останки, то, пожалуйста, звоните нам. А если они окажутся овощем, то полицейские собаки будут благодарны вам за угощение», — говорится в заявлении полиции.