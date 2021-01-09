Братья Руссо опубликовали первый фрагмент из фильма «Черри» с Томом Холландом

Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные по франшизе «Мстители», опубликовали фрагмент из своего нового фильма под названием «Черри». Тизер позволяет взглянуть на главного героя картины, которого сыграл британский актер Том Холланд.
Холланд исполнил роль американского парня, который бросает колледж и отправляется служить в Ирак. После возвращения с войны он пытается справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, увлекается наркотиками и начинает грабить банки.
Фильм основан на одноименном наполовину автобиографическом романе Нико Уокера, вышедшем в 2018 году. Экранизацию нашумевшей книги, написанной Уокером в тюрьме, можно будет посмотреть с 12 марта 2021 года на стриминговой платформе Apple TV+.