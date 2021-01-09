Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air с десятками людей упал в воду

Как сообщает CNN Indonesia, Boeing 737-500 упал в районе архипелага Тысячи Островов. По словам местных жителей, первыми о крушении узнали рыбаки — они увидели два взрыва с моря.

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты, упал в Яванское море. Об этом сообщает портал Detik.

Представитель местных властей сообщил Detik, что информация о крушении самолета была получена в районе 14.30 по местному времени (10.30 мск). Сейчас на месте ЧП проводится поисковая операция. В море обнаружены кабели и обломки, предположительно принадлежавшие этому рейсу.

Лайнер Boeing 737-500 выполнял внутренний рейс SJ182 из Джакарты в Понтианак — административный центр индонезийской провинции Западный Калимантан. По данным сервиса Flightradar24, почти сразу после вылета лайнер меньше чем за минуту потерял три километра высоты. Наземные службы потеряли связь с самолетом, когда тот летел над водой.