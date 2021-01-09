Netflix показал трейлер нового фильма Зендаи «Малькольм и Мари»

Вашингтон сыграл кинорежиссера, а Зендая — его подругу. По сюжету, пара возвращается домой после премьеры последнего фильма Малькольма и ожидает отзывов критиков. Этот вечер вскрывает правду об отношениях героев и проверяет их любовь на прочность.

Левинсон, Зендая и Вашингтон сняли черно-белую ленту во время карантина. По словам Зендаи, ей самой пришлось делать себе прическу и макияж для фильма, а также использовать во время съемок собственную одежду.

Режиссер привлек к проекту своих коллег по сериалу «Эйфория». «Мы чувствовали себя привилегированными, имея возможность сделать этот фильм вместе, и мы сделали это с большой любовью», — сказал Левинсон.

Премьера «Малькольма и Мари» состоялась в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто, после нее Netflix купил права на показ картины за 30 млн долларов. Подписчики сервиса смогут посмотреть фильм с 5 февраля.