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Netflix показал трейлер нового фильма Зендаи «Малькольм и Мари»

Юлия Онодэра
Сегодня в 14:29

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер мелодрамы «Малькольм и Мари», поставленной создателем сериала «Эйфория» Сэмом Левинсоном. Главные роли в проекте исполнили Зендая и Джон Дэвид Вашингтон («Довод», «Черный клановец»).

Вашингтон сыграл кинорежиссера, а Зендая — его подругу. По сюжету, пара возвращается домой после премьеры последнего фильма Малькольма и ожидает отзывов критиков. Этот вечер вскрывает правду об отношениях героев и проверяет их любовь на прочность.

Левинсон, Зендая и Вашингтон сняли черно-белую ленту во время карантина. По словам Зендаи, ей самой пришлось делать себе прическу и макияж для фильма, а также использовать во время съемок собственную одежду.

Режиссер привлек к проекту своих коллег по сериалу «Эйфория». «Мы чувствовали себя привилегированными, имея возможность сделать этот фильм вместе, и мы сделали это с большой любовью», — сказал Левинсон.

Премьера «Малькольма и Мари» состоялась в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто, после нее Netflix купил права на показ картины за 30 млн долларов. Подписчики сервиса смогут посмотреть фильм с 5 февраля.

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