Мэр Амстердама предложила запретить продажу марихуаны иностранным туристам

В Амстердаме могут запретить продавать марихуану иностранным туристам. Письмо с таким предложением мэр столицы Нидерландов Фемка Халсема направила в городской совет, передает NRC Handelsblad.

По ее мнению, в Амстердаме при продаже марихуаны стоит применять «критерий проживания». С 2013 года на всей территории страны разрешенные к продаже психоактивные вещества могут купить только те, кто зарегистрирован в Нидерландах. Однако для столицы было сделано исключение из‑за кофешопов — мест, которым разрешено публично продавать коноплю и продукты из нее.

Хаслема предлагает отменить это исключение и запретить туристам употреблять марихуану даже в кофешопах. Так она рассчитывает снизить привлекательность города как места остановки для наркотуризма.

Сейчас в Амстердаме работают 166 кофешопов. Согласно исследованию муниципалитета, для обслуживания местного рынка будет достаточно 68 кафе.

Мэр не исключает, что запрет может привести к незаконному обороту легких наркотиков на улице. При этом она считает, что сгладить такие негативные последствия может постепенное введение «критерия проживания».