В России за сутки выявили 23 309 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 343 случая меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской и Свердловской областях, Красноярском крае, а также в Вологодской области и Хабаровском крае.