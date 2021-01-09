В России за сутки выявили 23 309 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 343 случая меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской и Свердловской областях, Красноярском крае, а также в Вологодской области и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 379 103. За последние сутки вылечились 23 680 человек, за все время — 2,7 млн. За сутки умерли 470 пациентов, за все время — 61 381.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 89 млн человек, 1,9 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (21,8 млн). На втором и третьем — Индия (10,4 млн) и Бразилия (8 млн).