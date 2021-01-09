Три человека погибли при сходе лавины на горнолыжной базе в Норильске

Три человека погибли при сходе лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» под Норильском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК по Красноярскому краю.

Погибли мужчина, 38-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок. Под снегом спасатели также обнаружили 14-летнего подростка — его доставили в больницу с тяжелыми травмами, сейчас он находится в реанимации.

По данным ТАСС, еще один человек сумел выбраться из‑под снега самостоятельно. Также спасатели нашли живыми семью из четырех человек.

Лавина в районе Талнах в Норильске сошла вечером 8 января. Она засыпала несколько туристических домов, в некоторых из которых были люди. Поисковые работы на месте схода лавины продолжались около 12 часов, утром 9 января МЧС объявило о завершении операции.

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.