На памятной монете в честь Герберта Уэллса нашли две ошибки

На памятной монете достоинством 2 фунта стерлингов, выпущенной к 75-летию со дня смерти британского фантаста Герберта Уэллса, обнаружили неточности в изображениях, которые отсылают к самым известным произведениям писателя. Об этом сообщает издание Tor.com.

Речь идет о монете, на которой проиллюстрированы три романа Уэллса: «Война миров», «Человек-невидимка» и «Машине времени». Критика относится к изображениям, посвященным первым двум произведениям. Поклонников творчества писателя возмутили иллюстрации боевой машины марсиан и фрак с цилиндром, между которыми отсутствует голова.

В романе «Война миров» машина пришельцев с Марса описывается как «громадный треножник, похожий на складной стул». Однако у механизма, изображенного на реверсе монеты, не три, а четыре ноги, заметили пользователи соцсетей.