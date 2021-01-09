На памятной монете в честь Герберта Уэллса нашли две ошибки

На памятной монете достоинством 2 фунта стерлингов, выпущенной к 75-летию со дня смерти британского фантаста Герберта Уэллса, обнаружили неточности в изображениях, которые отсылают к самым известным произведениям писателя. Об этом сообщает издание Tor.com.
Речь идет о монете, на которой проиллюстрированы три романа Уэллса: «Война миров», «Человек-невидимка» и «Машине времени». Критика относится к изображениям, посвященным первым двум произведениям. Поклонников творчества писателя возмутили иллюстрации боевой машины марсиан и фрак с цилиндром, между которыми отсутствует голова.
В романе «Война миров» машина пришельцев с Марса описывается как «громадный треножник, похожий на складной стул». Однако у механизма, изображенного на реверсе монеты, не три, а четыре ноги, заметили пользователи соцсетей.
К тому же Стивен Бакстер, писатель-фантаст и вице-президент Общества Герберта Уэллса, отметил, что на монете ноги машины лишены гибкости, хотя в его представлении они должны были обладать этим свойством. В романе рассказчик уточняет, что движения марсианских машин были «быстры, сложны и совершенны», а «боевые треножники <…> казались одушевленными».
Иллюстрацию к роману «Человек-невидимка» раскритиковал писатель-фантаст, специалист по литературе XIX века и председатель Общества Герберта Уэллса Адам Робертс. «Гриффин, невидимый (и подчеркнуто неджентльменского облика) человек из романа Уэллса никогда не носил цилиндр», — заявил он.
На вопросы журналистов представители Королевского монетного двора ответили, что монета изображает сцены из романов в представлении дизайнера Криса Костелло. Сам Костелло заявил, что в работе над дизайном монеты вдохновлялся разнообразными машинами из книги, в том числе треножниками и сборочными машинами с пятью ногами и множеством дополнительных придатков.