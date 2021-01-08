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Дора ищет свою любовь в клипе «Втюрилась»

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:32

Певица «Дора» выпустила клип на песню «Втюрилась». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В видео артистка ходит по библиотеке и ищет подсказки в книгах, чтобы найти парня, в которого она влюблена. В конце она находит его.

Трек «Втюрилась» стал частью альбома «Боже, храни кьют-рок». В 2019 году она выпустила полноформатник «Младшая сестра» и EP «Я не коммерция».

Если хотите получше познакомиться с Дорой, можете прочитать о ней в нашем материале. А еще она принимала участие в шоу «Афиши Видео» «Узнать за 10 секунд».

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