Дора ищет свою любовь в клипе «Втюрилась»

В видео артистка ходит по библиотеке и ищет подсказки в книгах, чтобы найти парня, в которого она влюблена. В конце она находит его.

Трек «Втюрилась» стал частью альбома «Боже, храни кьют-рок». В 2019 году она выпустила полноформатник «Младшая сестра» и EP «Я не коммерция».

Если хотите получше познакомиться с Дорой, можете прочитать о ней в нашем материале. А еще она принимала участие в шоу «Афиши Видео» «Узнать за 10 секунд».