Озоновая дыра над Антарктикой закрылась

Над Антарктикой в конце декабря закрылась озоновая дыра. Об этом заявил официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис, передает ТАСС.

По его словам, дыра была одной из самых больших и глубоких и закрылась позже, чем обычно. Она быстро росла с середины августа и достигла 20 сентября пиковых значений в 24,8 млн квадратных километров.

Размеры и глубина озоновой дыры объясняются «сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере». Специалисты напомнили, что в 2019 году озоновая дыра над Антарктикой была «необычно маленькой и непродолжительной».

В прошлом году озоновая дыра над Антарктидой расширилась до размера, который не наблюдался уже на протяжении многих лет. Ее увеличению способствовал стабильный и холодный полярный вихрь.