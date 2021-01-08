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Посещаемость Лувра за год упала на 72%

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:39

Посещаемость Лувра сократилась за год на 72% из‑за пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение дирекции музея.

В 2019 году Лувр посетили 9,6 млн человек, в то время как в 2020-м — только 2,7 млн. Рекордный показатель был зафиксирован в 2018 году — тогда посещаемость достигла 10,2 млн человек.

Скромные показатели по итогам прошедшего года связаны с карантинными ограничениями, отметили в Лувре. «Музей был закрыт на протяжении многих месяцев: с 17 марта по 6 июля и с 29 октября [по настоящее время]», — пояснили там. Причем почти половина — 1,1 млн человек — шли в музей, чтобы посетить выставку «Леонардо да Винчи».

Иностранцев среди посетителей в 2020 году практически не было, уточнили в музее.

Еще представители Лувра рассказали, что в 2021 году площадка откроет несколько отреставрированных залов и запустит ряд новых выставок. При этом график работы прежних выставок, которые люди не успели увидеть, будет пересмотрен.

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