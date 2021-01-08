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Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации в городе из‑за переполненных больниц

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:59

Мэр Лондона Садик Хан объявил о критической ситуации в городе в связи с угрозой переполнения больниц пациентами с коронавирусом. Об этом говорится в его заявлении.

«Ситуация в Лондоне сейчас критическая, поскольку распространение вируса вышло из‑под контроля. Число случаев заболевания возросло и сейчас в наших больницах лечатся на треть больше пациентов, чем во время пика пандемии в апреле 2020 года», — заявил Хан.

По словам мэра, в ближайшие две недели в столице Великобритании закончатся койки для пациентов, если только распространение вируса не замедлится. В связи с этим, угроза, которую вирус представляет для города, находится на стадии кризиса. Если немедленно не предпринять необходимые меры, служба здравоохранения будет перегружена и погибнет еще больше людей, пояснил он.

Между тем в конце декабря Хан раскритиковал принятие жестких ограничений в столице. Он заявлял, что карантин стал «ударом» для людей и бизнеса.

5 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего по счету локдауна. Необходимость жестких мер глава правительства объяснил ростом заболеваемости COVID-19, вызванной новым штаммом коронавируса. Сейчас жителям страны запрещено покидать дома без крайней необходимости. За последнюю неделю коронавирус подтвердился у более 400 тыс. британцев, почти 5000. человек умерли.

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