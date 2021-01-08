Burger King изменил логотип впервые за 20 лет

Сеть фастфуда Burger King впервые за 20 лет изменила логотип. Компания обновила его на сайте в соцсетях.

Новый логотип похож на эмблему 1969–1999 годов, вторая версия которой использовалась с 1994-го по 1999 год. Представитель Burger King сообщил vc.ru, что рисунок стал более адаптивным для digital-формата.

Редизайн произойдет и у меню, упаковки, униформы сотрудников, маркетинговой стратегии и оформления ресторанов. В новой рекламной кампании появятся реальные работники сети.

Шрифт нового логотипа называется «Огонь». Он вдохновлен «округлыми, сочными и вкусными» блюдами сети, приготовленными на огне, пояснил представитель компании.

В прошлом году Burger King выпустил в России духи «Мангал № 5» с запахом дыма и «Шашлындос» с запахом шашлыка. Авторы идеи — сотрудники креативной студии Rodnya.