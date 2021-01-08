Земля стала вращаться быстрее, чем когда‑либо за последние 50 лет

Земля стала вращаться вокруг своей оси быстрее, чем когда‑либо за последние 50 лет. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на старшего научного сотрудника Национальной физической лаборатории Великобритании Питера Уибберли.

Длительность каждого цикла день/ночь фиксируется на уровне миллисекунд с момента появления атомных часов, которые очень точно измеряют 24 часа. Однако именно эта точность дала понять, что время земное не всегда отвечает солнечному, так как вращение Земли последние десятки лет замедлялось. Другими словами, этот цикл стал длиться на секунды дольше, чем показывали часы.

Для согласования всемирного координированного времени со средним солнечным к продолжительности земного года искусственно добавляли по секунде раз в несколько лет. С 1970-х годов к времени на Земле добавили уже 27 секунд.

Однако, если до июля 2020 года Земля постепенно замедляла свое вращение, то после, наоборот, начала вращаться быстрее. Сутки теперь длятся примерно на 0,5 миллисекунды меньше, чем обычно.

У физиков со всего мира возник вопрос — не стоит ли впервые в истории ввести так называемую отрицательную дополнительную секунду. Такими темпами, если Земля продолжит ускорять вращение, средние солнечные сутки окажутся короче календарных.