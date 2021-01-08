В России за сутки выявили 23 652 случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 111 случаев больше, чем вчера.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 355 794. За последние сутки вылечились 21 677 человек, за все время — 2,7 млн. За сутки умерли 454 пациента, за все время — 60 911.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 88 млн человек, почти 1,9 млн из них умерли, свыше 49,1 млн вылечились. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (21,6 млн). На втором и третьем — Индия (10,4 млн) и Бразилия (7,9 млн).