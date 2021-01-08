В США запустили горячую линию с «исцеляющей поэзией»

Поэтесса-лауреат Филадельфии Трапета Б. Мэйсон запустила бесплатную телефонную линию «Исцеляющий стих» (Healing Verse Philly Poetry Line), которая предлагает звонящим прослушать 90-секундное стихотворение местного поэта. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

Первым произведением было выбрано стихотворение «В этом сезоне», которое написала сама Мэйсон. Каждый новых стих будет публиковаться по понедельникам в течение всего года.

В контексте пандемии, президентских выборов и протестов в США «Исцеляющий стих» «дает проблеск надежды, поскольку все эти события влияют на нас как духовно, так и ментально», отметила Мэйсон. «И сейчас, как никогда раньше, нам нужны пространства для обработки этого», — добавила она.

Ко всему прочему, линия расскажет о ресурсах по защите психологического здоровья и благополучия, которые функционируют в Филадельфии.

Мэйсон также указала на часто упускаемую из виду проблему, что далеко не у всех людей есть доступ к сервисам — например, к Zoom — на которые полагались многие литературные организации во время пандемии. Горячая линия «может быть старой школой», отметила поэтесса, но «она имеет более широкий охват».