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Суд в США приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы за киберпреступления

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:58

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы за совершение ряда киберпреступлений, передает Bloomberg. К тому же его обязали выплатить США 19 млн долларов.

Тюрин признал вину в краже персональных данных более 100 млн клиентов финансовых структур США, среди которых JPMorgan Chase, Dow Jones & Co и Fidelity Investments. Он и его сообщники использовали эту информацию, чтобы рассылать людям спам и с помощью рассылок получать прибыль.

Хакеру грозило от 15 до 20 лет тюрьмы, однако было решено сократить срок из‑за «необычно суровых» условий, в которых Тюрин содержался в Тбилиси до экстрадиции в США. Кроме того, во время нахождения под стражей в Соединенных Штатах он заразился коронавирусом. После отбытия наказания россиянин будет депортирован на родину.

Андрея Тюрина задержали в Грузии в 2017 году, после чего, спустя год, экстрадировали в США. Ему предъявили обвинение в проведении «обширной кампании по взлому компьютеров, включая самую большую в истории кражу данных потребителей из финансового учреждения США». Кибератаки совершались с 2012 по 2015 год.

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