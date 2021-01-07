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Илон Маск впервые оказался на вершине рейтинга богатейших людей мира

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:02

Илон Маск впервые оказался на вершине рейтинга богатейших людей мира. Об этом сообщил CNBC.

По подсчетам издания, состояние Маска насчитывает на сегодняшний день более чем 185 млрд долларов. Прежний самый богатый человек в мире — основатель Amazon Джефф Безос — владеет 184 млрд долларов.

Bloomberg Billionaires Index оценивает богатство Маска еще выше: по этой оценке, бизнесмену принадлежат примерно 188 млрд долларов. При этом в начале 2020 года у Маска было лишь 27 млрд долларов.

Стремительно разбогатеть миллиардеру позволили резко выросшие в цене акции Tesla. За год они стали дороже в 8,5 раз. Сейчас компания оценивается в 737 млрд долларов.

Новость о лидерстве в рейтинге богатейших людей мира Макс прокомментировал коротко: «Как странно. Что ж, вернемся к работе».

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