Умер народный артист России Валерий Хлевинский. Он играл в «Вечном зове» и «Большой перемене»

Народный артист России Валерий Хлевинский умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Московский художественный театр имени Чехова, в котором работал актер.

Хлевинского не стало в четверг, 7 января. Причины смерти артиста неизвестны. Прощание с ним пройдут в МХТ имени Чехова 11 января. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

«Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек», — написали коллеги актера.

Хлевинский сыграл десятки ролей в театре и кино, на протяжении 30 лет выходил на сцену театра «Современник». Широкой публике известен по таким фильмам, как «Вся королевская рать», «Большая перемена», «Вечный зов» и «Конец Любавиных».