«Антиглянец»: Алексей Аметов ушел с поста издателя в компании, владеющей The Village и Wonderzine

Основатель медиахолдинга Look At Media, переименованного в 2019 году в Redefine, Алексей Аметов покинул пост издателя в компании. Об этом сообщил телеграм-канал «Антиглянец».

По информации источника, Аметов с начала декабря числится в компании только консультантом. Руководить проектами Redefine, среди которых — The Village и Wonderzine, будет новый гендиректор Александр Винокуров.

Решение уйти с поста издателя Аметов назвал «лучшей идеей года», отмечает телеграм-канал. «Теперь я могу сконцентрироваться на нескольких своих новых проектах и в качестве консультанта поработать с командами в самых разных сферах», — сказал Аметов.

Медиахолдинг Look At Media появился в 2007 году на базе блога, а в дальнейшем издания об уличной моде и творческих индустриях Look At Me. Проект основали Алексей Аметов и Василий Эсманов. Эсманов покинул компанию в 2016 году.