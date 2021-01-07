Финляндия продлила коронавирусные ограничения на въезд в страну до 9 февраля

Власти Финляндии продлили коронавирусные ограничения на въезд в страну для ряда стран, в том числе для России, до 9 февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на финский кабмин.

В Финляндии также вернули снятые ранее ограничения для въезда из Южной Кореи и Японии — это связано, вероятно, с ростом числа заболевших в азиатских странах и распространением нового штамма COVID-19.

Таким образом, в Финляндию по-прежнему могут въезжать граждане стран, где в последние две недели число случаев заражения не превышало 25 на 100 тыс. жителей, а также жители стран ЕС и некоторых других стран при наличии двух отрицательных тестов на COVID-19.

Россияне могут приехать в страну только для посещения родственников или при неотложных семейных обстоятельствах (рождение ребенка, болезнь члена семьи, свадьба). Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости, требующей срочного ремонта.