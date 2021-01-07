Норвегия стала первой страной, где за год продали больше электромобилей, чем бензиновых. Об этом сообщил Independent со ссылкой на Норвежскую дорожную федерацию (OFV).

Согласно отчету организации, доля электромобилей в Норвегии в 2020 году составила 54,3%. В расчете учитывались новые купленные машины. В 2019 году электромобилей было 42,4%, а десять лет назад — лишь 1%.

Самой популярной моделью в прошлом году стал кроссовер Audi e-tron. Его успех определили перебои с поставками Tesla Model 3 — в декабре этот автомобиль вновь стал лидером продаж. Среди других распространенных машин — Volkswagen ID.3, Nissan Leaf и гибридная версия Volkswagen Golf.

По мнению издания, норвежцы стали чаще покупать электромобили из‑за государственных льгот. Более экологичные транспортные средства освобождены от части налогов — это позволяет им не стоить дороже бензиновых и дизельных аналогов.

Правительство Норвегии рассчитывает к 2025 году полностью отказаться от продажи бензиновых и дизельных автомобилей. По прогнозам, уже в 2021 году электромобили займут 65% местного рынка.