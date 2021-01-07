На западе Москвы произошел пожар в многоэтажке. Погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в многоэтажном доме на западе Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже 22-этажного дома по адресу Беловежская улица, 39. Огонь охватил площадь в три квадратных метра, пожарным удалось спасти пятерых человек.