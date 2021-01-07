Власти Мурманской области подарили детям новогодние фонарики, которые взорвались при зарядке

Власти Мурманской области от имени губернатора вручили детям новогодние подарочные наборы. В них входили праздничные фонарики, которые, как оказалось позднее, взрываются при зарядке. Об этом сообщила «Новая газета».

«Кемпинговые фонарики с диско-шаром» получили 3900 школьников, среди которых — дети с инвалидностью, отличники, одаренные ученики и дети медиков, работающих в «красных зонах» инфекционных больниц.

Согласно данным сайта госзакупок, стоимость каждого подарочного набора составила почти 3 тыс. рублей. В него, помимо взрывоопасных фонариков, входили конфеты, глобус, брелоки и другие сувениры.

Фонарики, как утверждает издание, у многих детей оказались неисправными: некоторые родители сообщили, что они не работали, в других семьях игрушки сломались при использовании.

Ольга Дирингер рассказала, что фонарик ее ребенка взорвался, когда его поставили заряжаться от сети. Взрыв произошел ночью, и пластмассовые осколки разлетелись по всей комнате.

«Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом, и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки, словно семечки», — написала Ольга.

Случай в семье Дирингер оказался не единственным. Вскоре в соцсетях появились и другие рассказы о взорвавшихся подарках. «Хорошо, что дети не находятся рядом, когда взрываются губернаторские подарки», — отметил Олег Мелехин.