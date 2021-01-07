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Метеорологи предсказали Москве «сибирскую зиму»

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:58

В середине января Москву ожидают аномальные морозы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, в столичном регионе заметно похолодает из‑за ультраполярного вторжения воздушных масс. «Мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы», — заявил Тишковец.

В понедельник, 11 января, температура понизится до минус 15 — минус 20. Затем в городе станет еще холоднее — до минус 27 ночью. «Так что готовим зимние теплые вещи, впереди нас ждут испытания русскими морозами», — предупредил Тишковец.

Метеоролог отметил, что подобных холодов в столице не было уже три года. «Впервые за несколько лет в Москве и центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами», — уточнил он.

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