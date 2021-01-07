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В Стамбуле студенты устроили митинг под Metallica, протестуя против ректора, назначенного Эрдоганом

Семён Гудошников
Сегодня в 13:13

Студенты и сотрудники Босфорского университета в Стамбуле вышли на митинг против нового ректора Мелиха Булу, назначенного президентом Реджепом Эрдоганом. Об этом пишут Bloomberg и The Guardian.

Булу — лоялист и член правящей Партии справедливости и развития. В 2015 году он баллотировался от нее кандидатом в депутаты. Студенты и преподаватели восприняли его назначение как попытку ограничить академические свободы. Они отметили, что Буду стал первым с 1980 года ректором, избранным не из университетского сообщества.

В телеинтервью во вторник новый ректор заявил, что хочет перевернуть университетскую культуру и рассказал о своих музыкальных вкусах. По его признанию, он фанат хард-рока и группы Metallica.

Студенты повернули предпочтения Булу против него. Песни Metallica «Master of Puppets» и «Sad But True» стали саундтреком их протеста в среду.

Всего в протестах приняли участие около 1 тыс. человек. Полиция задержала по меньшей мере 24 студентов. Против демонстрантов применили слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

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