В Бурятии ввели обязательное тестирование на COVID-19 для прилетевших из четырех городов России

В Бурятии всех прилетающих из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска обязали проходить тестирование на COVID-19. Об этом сообщил официальный портал республики.

Бесплатный ПЦР-тест можно сделать в аэропорту. Требовать анализ будут до 20 января и только у путешественников, прибывающих из указанных четырех городов.

«На данных территориях на сегодняшний день регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции», — пояснили власти.

За сутки в России выявили 2 3541 случай коронавируса. Больше всего заболевших — 4 871 человек — в Москве. В Красноярском крае зафиксировали 317 новых инфицированных, в Хабаровском крае — 312, в Новосибирской области — 146.