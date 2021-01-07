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Власти Японии объявили режим чрезвычайной ситуации в Токио из‑за COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 12:29

В Японии на территории Большого Токио ввели режим чрезвычайной ситуации из‑за коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Есихидэ Суга.

Режим ЧС в префектурах Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, где проживают свыше 37 млн человек, продлится месяц — до 7 февраля. В это время местным жителям рекомендуют не выходить из дома без необходимости.

Кроме того, японские власти призывают кафе и рестораны сократить время работы, а сотрудников компаний по возможности перевести на дистанционный режим. Также в стране продлят приостановку программы развития внутреннего туризма Go To Travel.

Решение о введении режима ЧC приняли после рекордного числа заболевших COVID-19, зафиксированного 6 января. В этот день в Японии выявили 6001 заразившегося, из них 2447 — в столичном регионе.

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