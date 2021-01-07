В России за сутки выявили 23 541 случай коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 676 случаев меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, Красноярском и Хабаровском краях, а также Вологодской области.