В России за сутки выявили 23 541 случай коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 676 случаев меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, Красноярском и Хабаровском краях, а также Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 332 142. За последние сутки вылечились 23 729 человек, за все время — 2 709 452. За сутки умерли 506 пациентов, за все время — 60 457.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 87,2 млн человек, более 1,8 млн из них умерли, свыше 48,8 млн вылечились. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (21,3 млн). На втором и третьем — Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,8 млн).