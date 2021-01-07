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Вышел тизер второго сезона «Обратной стороны Земли» от создателя «Рика и Морти»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:36

На ютьюб-канале Hulu появился тизер второго сезона мультсериала «Обратная сторона Земли» (в другом переводе «Солнечные противоположности) от одного из создателей «Рика и Морти» Джастина Ройланда и сценариста Майка МакМэхана.

Шоу рассказывает об инопланетянах, вынужденных притворяться обычными людьми. Они потерпели крушение на Земле и застряли на ней, когда спасались от астероида, который в итоге уничтожил их родную планету.

В новом тизере герои, наконец, починили свой корабль, чтобы покинуть Землю. Однако при взлете что‑то идет не так — после нескольких секунд шаттл рушится обратно на дом, поджигая вдобавок коттедж соседей.

Новые серии «Обратной стороны Земли» появятся на Hulu 26 марта. Первый сезон вышел 8 мая 2020 года, «Афиша Daily» посмотрела его и выяснила, стоит ли обратить внимание на сериал, и почему сопереживать Рику Санчезу проще, чем инопланетянам-растениям.

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