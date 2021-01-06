«Последний богатырь: Корень зла» собрал более 1 млрд рублей за пять дней проката

Фильм «Последний богатырь: корень зла», вышедший на экраны 1 января, собрал к моменту написания новости 1 млрд 100 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

В пресс-службе Disney заявили, что картина преодолела отметку в 1 млрд рублей «по итогам первых пяти полных дней проката и по состоянию на 08.00 6 января».

«Корень зла» — вторая часть трилогии о богатыре Иване. В этот раз главный герой отправляется в путешествие по сказочной стране Белогорье, чтобы найти истоки древнего зла. Помогают ему в этом Василиса Прекрасная и несколько новых богатырей. К ролям вернулись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко и Елена Яковлева. К актерскому составу присоединился Гарик Харламов в роли Колобка.