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«Последний богатырь: Корень зла» собрал более 1 млрд рублей за пять дней проката

Семён Гудошников
Сегодня в 20:11

Фильм «Последний богатырь: корень зла», вышедший на экраны 1 января, собрал к моменту написания новости 1 млрд 100 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

В пресс-службе Disney заявили, что картина преодолела отметку в 1 млрд рублей «по итогам первых пяти полных дней проката и по состоянию на 08.00 6 января».

«Корень зла» — вторая часть трилогии о богатыре Иване. В этот раз главный герой отправляется в путешествие по сказочной стране Белогорье, чтобы найти истоки древнего зла. Помогают ему в этом Василиса Прекрасная и несколько новых богатырей. К ролям вернулись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко и Елена Яковлева. К актерскому составу присоединился Гарик Харламов в роли Колобка.

Первая часть «Последнего богатыря», вышедшая в 2017 году, рассказывала, как простой москвич попал в сказочную страну и узнал, что он сын Ильи Муромца. Картина собрала около 1,7 млрд рублей при бюджете в 370 млн.

Самым кассовым российским фильмом на данный момент является «Холоп» Клима Шипенко. Он заработал в отечественном прокате 3,17 млрд рублей, больше только у «Аватара» — 3,51 млрд. За ними идет «Движение вверх» (3,04 млрд рублей).

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