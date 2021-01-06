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Суд в Лондоне отказался освободить Джулиана Ассанжа под залог

Семён Гудошников
Сегодня в 17:17

Центральный уголовный суд Англии и Уэльса отказался освободить под залог Джулиана Ассанжа, пишут Sky News и Reuters.

Зашита просила отпустить основателя Wikileaks на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, добивающейся его экстрадиции в США. Суд посчитал, что Ассанж может скрыться.

Сторонники основателя Wikileaks собрались под дождем у здания суда, чтобы поддержать журналиста. Полиция тщетно пыталась обеспечить меры социального дистанцирования, а позже задержала нескольких людей без пресс-карт.

Пару дней назад лондонский суд отказался выдавать Ассанжа США, опасаясь, что он может покончить с собой в американской тюрьме. Судья Ванесса Брайцер сказала, что у подсудимого диагностировали аутизм, тяжелую депрессию и синдром Аспергера, на фоне чего у него наблюдается склонность к суициду.

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, подтверждающие коррупцию в высших политических кругах США, а также многочисленные правонарушения со стороны американского правительства.

В 2012 году, находясь под преследованием, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила разрешение на арест Ассанжа от правительства Эквадора, после чего его отправили в тюрьму на 50 недель из‑за нарушения условий освобождения под залог.

По словам адвоката Ассанжа Эдварда Фицджералда, в августе 2017 года конгрессмен Дана Рорабакер посещал посольство Эквадора и предложил журналисту помилование, если он сделает заявление об отсутствии вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

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