перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд в Лондоне отказался освободить Джулиана Ассанжа под залог 17:17
Нейросеть научили превращать текст в картинки. Она изобразила редиску с собачкой и кресло-авокадо! 16:12
Американский писатель выпустил приквел «Великого Гэтсби». Мнения критиков разделились 14:40
Телеканал «Спас»/YouTube Патриарх Кирилл сравнил неверующих в коронавирус с неверующими в Бога
Патриарх Кирилл сравнил неверующих в коронавирус с неверующими в Бога 13:59
Dr. Dre госпитализирован из‑за аневризмы сосуда головного мозга. Он заверил, что все в порядке 13:21
Церемонию «Грэмми» перенесли на март из‑за COVID-19 12:37
Таня Робертс скончалась в больнице Лос-Анджелеса. О ее смерти по ошибке сообщили преждевременно Вчера в 20:58
В Дании выпустили детский мультсериал о мужчине с самым большим пенисом в мире Вчера в 20:27
Kino_Reporter/Twitter Борис Акунин рассказал о светском клубе, сделавшем «ничтожное пожертвование» хоспису «Дом с маяком»
Борис Акунин рассказал о светском клубе, сделавшем «ничтожное пожертвование» хоспису «Дом с маяком» Вчера в 19:44
Эминем рассказал, как учился заново читать рэп после передозировки наркотиков в 2007 году Вчера в 18:53
Александр Ван вновь отверг обвинения в домогательствах. Заявившие о харассменте модели готовят иски Вчера в 17:29
Путешествующие люди на 7% счастливее тех, кто не любит поездок Вчера в 17:26
Президент Армении заразился коронавирусом Вчера в 16:53
С павильона на Патриарших сняли строительные леса. Исторический облик здания сохранили Вчера в 16:33
На рождественскую службу в храме Христа Спасителя будут пускать по приглашениям
На рождественскую службу в храме Христа Спасителя будут пускать по приглашениям Вчера в 16:17
Астрономы назвали новый точный возраст Вселенной Вчера в 16:01
Более миллиона россиян сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» Вчера в 15:25
В Москве закрасили граффити с Тургеневым. Оно украшало стену дома на Остоженке более трех лет Вчера в 15:19
Гвен Стефани воссоздала свои культовые образы в клипе «Let Me Reintroduce Myself» Вчера в 15:00
«Средневековая толпа, которая ищет, кого бы сжечь»: Роуэн Аткинсон раскритиковал «культуру отмены» Вчера в 14:26
Отключить рекламу

Нейросеть научили превращать текст в картинки. Она изобразила редиску с собачкой и кресло-авокадо!

Семён Гудошников
Сегодня в 16:12

Американская команда разработчиков OpenAI создала нейросеть, способную превращать текст в картинки. В ее основе — алгоритм последнего поколения для обработки языка GPT-3, который уже обучали генерировать идеи для бизнеса, тексты песен, статьи и даже отвечать на философские вопросы.

Новая разработка получила название DALL·E. Принцип ее работы следующий: человек описывает некий предмет или ситуацию, к примеру, «редиска выгуливает собаку» или «кресло в форме авокадо», а алгоритм изображает это на картинке.

Текстовый запрос: «иллюстрация маленькой редиски дайкон в балетной пачке, выгуливающей собаку».

1 из 2

Тестовый запрос: «стул в форме авокадо»

2 из 2

При одном и том же запросе результат каждый раз получается разным. Некоторые из сгенерированных картинок будут неотличимы от созданных человеком, другие — едва связными и понятными. Однако серьезных ошибок и абсолютной бессмыслицы алгоритм не допускает.

На сайте OpenAI показаны десятки примеров работы алгоритма, в которых можно самостоятельно поменять параметры. Например, «профессиональную высококачественную иллюстрацию химеры жирафа и черепахи» можно превратить в не менее качественно нарисованную смесь кота и слона или льва и цыпленка, создавая сотни различных версий мутантов (иногда милых, иногда пугающих).

Все примеры на сайте — это 30 лучших, по мнению разработчиков, изображений из 512, сгенерированных нейросетью по указанному запросу. Никакой ретуши к картинкам не применялось.

Иллюстрация химеры жирафа и черепахи

1 из 3

Химера кота и слона

2 из 3
3 из 3

DALL·E учитывает 12 млрд параметров (цвет, высота, названия предметов, их расположение и так далее) и может создавать антропоморфных животных, фотографичные изображения, а также комбинировать несвязные понятия.

К примеру, он способен понять фразу «эмодзи пингвина, который одет в синюю шапку, красные перчатки, зеленую футболку и желтые штаны». Однако разработчики подчеркивают, что результат сильно зависит от формулировки запроса. Часто идентичные по смыслу предложения интерпретируются программой по-разному и приводят к неверной визуализации.

Текстовый запрос: «эмодзи пингвина, который одет в синюю шапку, красные перчатки, зеленую футболку и желтые штаны».
Текстовый запрос: «эмодзи пингвина, который одет в синюю шапку, красные перчатки, зеленую футболку и желтые штаны».

Программа также может изобразить объект с разных ракурсов — она видит различие между «капибарой крупным планом» и «капибарой, сидящей в поле». Более того, изображения гипсового бюста под разными углами, сгенерированные DALL·E, позволили создать плавную 3D-анимацию вращающейся головы.

Исследователи считают, что работа с генеративными моделями, такими как DALL·E, может оказать серьезное влияние на общество. В будущем они планируют проанализировать связь подобных моделей с социальными проблемами, к примеру с воздействием экономики на рабочие процессы и профессии, а также изучат долгосрочные этические последствия, связанные с технологией.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
рок
Therr Maitz
Успешный инди-проект со стильной поп-эклектикой
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
мультфильм
Конь Юлий и большие скачки
Спин-офф «богатырской» франшизы про самого болтливого коня на свете
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить