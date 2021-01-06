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Американский писатель выпустил приквел «Великого Гэтсби». Мнения критиков разделились

Семён Гудошников
Сегодня в 14:40

В США вышел приквел «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда — роман «Ник», написанный американским писателем Майклом Фаррисом Смитом. 25 февраля книга появится в Великобритании.

Смит написал произведение уже некоторое время назад, но ждал 1 января — в этот день у классического американского романа истекли авторские права, и он стал достоянием общественности.

В центре сюжета приквела история рассказчика из оригинального романа — Ника Карравея — до его встречи с Джеем Гэтсби. Смит решил обратиться к этому персонажу, поскольку чувствует эмоциональное родство с ним.

«Те чувства, которые он испытывает из-за своего 30-летия, и десятилетие неопределенности перед этим всегда были созвучны моим собственным эмоциям в этом возрасте. И я все еще чувствую себя так же большую часть времени, разрываемый между открытиями этой жизни и необходимостью отказываться от них», — признавался писатель.

Книга встретила противоречивые отзывы критиков. Издание Town&Country назвало ее данью уважения Фицжеральду и хорошо написанным романом, который открывает темное прошлое Ника Карравея. Критик Los Angeles Times, напротив, считает книгу «сырой и опрометчивой попыткой» взглянуть глубже на наименее интересного персонажа в «Великом Гэтсби». По мнению журналиста, Смит продает читателям посттравматическое расстройство Ника.

Майкл Фаррис Смит — американский писатель из штата Миссисипи, обладатель нескольких литературных премий. На русский язык его романы (в числе которых, например, «Blackwood» и «Desperation Road») переведены не были.

«Великий Гэтсби» вышел в апреле 1925 года, это третий роман Фрэнсиса Скотта Фицджералда, он считается одним из самых значимых литературных произведений XX века. За все время в мире было продано более 25 млн экземпляров романа на множестве языков.

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