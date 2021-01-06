Dr. Dre госпитализирован из‑за аневризмы сосуда головного мозга. Он заверил, что все в порядке

Dr. Dre попал в больницу после аневризмы сосудов головного мозга (расширение артерий в мозгу, которое приводит к внутреннему кровоизлиянию). Об этом пишут TMZ и Pitchfork со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Dre перенес аневризму в понедельник, после чего был доставлен в реанимацию Седарс-Синайского медицинского центра в Лос-Анджелесе, где и остается на данный момент.

Источники утверждают, что музыкант находится в ясном сознании, а его состояние стабильно. Врачи не знают, что послужило причинами кровотечения, чтобы установить их, артисту проводят серию тестов.

Сам Dre после появления информации в СМИ заверил, что у него все в порядке. «У меня все отлично, и моя медицинская бригада оказывает отличную помощь. Я скоро выпишусь из больницы и вернусь домой», — написал рэпер в инстаграме.