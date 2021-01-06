Церемонию «Грэмми» перенесли на март из‑за COVID-19

«Ухудшение ситуации с COVID в Лос-Анджелесе, перегрузка больничных служб, отделения интенсивной терапии, работающие на пределе возможностей, и новые указания со стороны штата и местных властей привели нас выводу, что перенос шоу был правильным решением. Нет ничего важнее здоровья и безопасности членов музыкального сообщества и сотен людей, которые неустанно работают над созданием шоу», — говорится на сайте премии.

Номинанты на «Грэмми» были объявлены в конце ноября. Фаворитами стали Бейонсе, Тейлор Свифт и Дуа Липа — каждая из них может рассчитывать на пять статуэток.