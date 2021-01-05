Таня Робертс скончалась в больнице Лос-Анджелеса. О ее смерти по ошибке сообщили преждевременно

Американская актриса и модель Таня Робертс, известная по роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», скончалась в больнице Лос-Анджелеса в возрасте 65 лет. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на лечащего врача артистки.

По словам медика, Робертс умерла 4 января около 21.00 в госпитале Сидарс-Синай. В момент кончины рядом с актрисой был ее партнер Лэнс О'Брайен. «Она умерла у меня на руках», — рассказал он.

О смерти Робертс по ошибке сообщили преждевременно: О’Брайен решил, что его подруги не стало в воскресенье. После этого агент артистки распространил новость о ее кончине в СМИ. Позднее выяснилось, что Робертс была еще жива.

Сообщалось, что актрису госпитализировали после падения — она якобы получила серьезую травму во время прогулки со своими собаками 24 декабря. Однако причиной смерти актрисы, по словам О’Брайена, стала инфекция мочевыводящих путей.

Таня Робертс стала известна в конце 1970-х годов. Она исполнила главные роли в картинах «Повелитель зверей», «Шина — королева джунглей», «Почти беременна», а также в телесериалах «Ангелы Чарли» и «Шоу 70-х».