В Дании выпустили детский мультсериал о мужчине с самым большим пенисом в мире

На датском государственном телеканале DR Ramasjang вышел мультсериал «John Dillermand» о мужчине с самым большим в мире пенисом. Об этом сообщили «Нож» и «Дождь».
Ключевая аудитория телеканала — дети от 7 до 10 лет. Именно на маленьких зрителей и рассчитано новое шоу. Мультфильм рассказывает о приключениях Джона Диллерманда, западного аналога персонажа баллады «Вот и помер дед Максим».
Главный герой сериала использует свой невероятно длинный орган как подручное средство — и с его помощью помогает соседям. Диллерманд выгуливает с помощью пениса собак, поднимает на нем государственный флаг и тушит им пожары.
Детородный орган Диллерманда не изображен физиологически достоверным, он скорее похож на полосатую красно-белую веревку в цвет костюма персонажа. Кроме того, шоу не содержит отсылок к теме секса и было разработано вместе с Датской ассоциацией сексуального образования.
Тем не менее, мультсериал вызвал смешанные отклики у зрителей. Одним родителям он показался слишком «порнографическим» и пропагандирующим эксгибиционизм. Другие, напротив, согласились с тем, что мультфильм асексуален.
Некоторые зрители обратились с жалобой на шоу. Однако глава DR Ramasjang Мортен Сков Хансен не намерен убирать эпизоды «Джона Диллерманда» из эфира. По его словам, телеканал доволен рейтингами проекта и покажет все его эпизоды.