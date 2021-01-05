В Дании выпустили детский мультсериал о мужчине с самым большим пенисом в мире

На датском государственном телеканале DR Ramasjang вышел мультсериал «John Dillermand» о мужчине с самым большим в мире пенисом. Об этом сообщили «Нож» и «Дождь».

Ключевая аудитория телеканала — дети от 7 до 10 лет. Именно на маленьких зрителей и рассчитано новое шоу. Мультфильм рассказывает о приключениях Джона Диллерманда, западного аналога персонажа баллады «Вот и помер дед Максим».

Главный герой сериала использует свой невероятно длинный орган как подручное средство — и с его помощью помогает соседям. Диллерманд выгуливает с помощью пениса собак, поднимает на нем государственный флаг и тушит им пожары.