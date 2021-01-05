Александр Вэнг вновь отверг обвинения в домогательствах. Заявившие о харассменте модели готовят иски

Дизайнер Александр Вэнг опубликовал в инстаграме пост, где в очередной раз отверг обвинения в домогательствах.

«Я хочу воспользоваться возможностью напрямую связаться с людьми, которые поддерживали меня и мой бренд на протяжении многих лет, и ответить на недавние ложные, сфабрикованные и по большей части анонимные обвинения в мой адрес.

Эти ни на чем не основанные обвинения были выдвинуты в социальных сетях сайтами, которые неоднократно игнорировали важность доказательств и фактчекинга.

Моя команда делает все, что в ее силах, для расследования этих заявлений, и мы обещаем оставаться честными на протяжении всего процесса», — написал дизайнер.

Тем временем его обвинители готовят возможные судебные иски. Адвокат Лиза Блум, представляющая интересы некоторых из них, заявила, что «индустрия моды должна расплатиться за жестокое обращение с моделями». По ее словам, «модели — не реквизит, и они имеют право на уважение на рабочем месте, как и все остальные».

Обвинения Вэнга в домогательствах появились в сети в конце декабря. Первым у себя в тиктоке и инстаграме с ними выступил модель Оуэн Муни: он заявил, что в 2017 году Вэнг без предупреждения начал гладить его по ноге и трогать за промежность в переполненном нью-йоркском клубе.

По словам Муни, он решил рассказать эту историю спустя три года, поскольку узнал о более жестких домогательствах Вэнга. Затем историями харассмента дизайнера по отношению к мужчинам-моделям и транс-персонам поделились аккаунты Shit Model Management и Diet Prada. Как утверждают обвинители, Вэнг мог без их ведома подсыпать им наркотики, что приводило к полному блэкауту и сексуальным домогательствам, которым невозможно было противостоять.

Дизайнер назвал эти обвинения «необоснованными» и «гротескно ложными». Он заявил, что намерен привлечь к ответственности людей, которые их распространяют.