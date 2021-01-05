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Путешествующие люди на 7% счастливее тех, кто не любит поездки

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:26

Люди, которые регулярно путешествуют, на 7% счастливее тех, кто не любит поездки. Об этом сообщил доцент Вашингтонского государственного университета Чун-Чу Чен в своем исследовании, опубликованном на портале EurekAlert.

Чен попытался выяснить, почему некоторые люди путешествуют чаще других и оказывает ли туризм продолжительное влияние на счастье и хорошее самочувствие. Для этого ученый провел опрос среди 500 респондентов.

Участники исследования, которые регулярно уезжают по меньшей мере на 120 км от дома, оказались более довольны своей жизнью. «Накопление опыта путешествий, по-видимому, оказывает небольшое, но заметное влияние на удовлетворенность жизнью», — отметил Чен.

По словам ученого, результаты его работы свидетельствуют о «значимости возможности выйти за пределы своего привычного образа жизни и испытать нечто новое». Чен надеется, что его исследование станет для людей «дополнительной хорошей мотивацией, чтобы начать планировать свой следующий отпуск».

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