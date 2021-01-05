Президент Армении заразился коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на армянскую газету Hraparak.

Саркисян заболел COVID-19 в Лондоне после того, как в местной больнице ему провели операцию на ноге. Операция, как отметило издание, прошла успешно. Однако вскоре у президента Армении подтвердился коронавирус.

«Президент Саркисян находится на самоизоляции и временно продолжит свою деятельность дистанционно», — заявили в аппарате президента. Заразились ли коронавирусом члены семьи лидера страны, отмечавшие Новый год с ним в Англии, неизвестно.