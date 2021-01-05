С павильона на Патриарших сняли строительные леса. Исторический облик здания сохранили

Реконструкция фасада павильона на Патриарших прудах завершилась — со здания сняли строительные леса. Фотографии павильона опубликовал телеграм-канал «Московские новости».
Застройщик отказался от идеи надстраивать второй этаж, исторический облик здания удалось сохранить.
Павильон появился на нынешнем месте в 1938 году. В разное время в нем были раздевалка, прокат коньков, буфет. В последние годы в постройке располагался итальянский ресторан.
В марте прошлого года стало известно, что павильон реконструируют. Изначально к нему планировали надстроить второй этаж, но после критики экспертов и местных жителей от этой идеи отказались. «Афиша Daily» разговаривала с архитектором павильона и застройщиком о том, почему здание необходимо сохранить в первозданном виде.